القاهرة - مجدي عبدالرحمن ـ هالة عمران

أعلنت وزارة التموين انه سيتم خلال أيام إعلان القواعد الجديدة التي سيتم بموجبها تنقية البطاقات التموينية في الوقت الذي سيتم فيه زيادة الدعم المقدم للفرد البالغ حاليا 21 جنيها بعد التنقية وحذف غير المستحقين وفي مقدمة ذلك المسافرين لخارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر ومن المتوفين والأسماء المكررة.

وكشفت الخطة الجديدة التي أعدها وزير التموين د.علي المصيلحي ان زيادة الدعم المخصص على البطاقات قد تكون في انخفاض أسعار السلع المطروحة على البطاقات، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، حيث يتم حاليا حصر أسمائهم الى جانب طلبات التقدم لاستخراج بطاقات التموينية الجديدة لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكدت الوزارة انه لن يتم تقليص الدعم للمواطنين ولكن سيتم إصلاح المنظومة للاستفادة بالدعم المخصص للسلع بشكل يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته خاصة السلع الأساسية وهي «الأرز والزيت والسكر».

هذا وطلب الوزير من قيادات الوزارة وضع رؤية لتطوير القطاعات خاصة قطاع التجارة الداخلية وإيجاد منظومة متكاملة لضبط الأسواق للحد من غلاء الأسعار والتواصل مع القطاع الخاص لطرح مبادرات لبيع السلع بأسعار مناسبة والوقوف بجانب الحكومة خلال المرحلة الحالية وعدم تكرار ما حدث مع أزمة السكر الماضية بعد تقاعس القطاع عن الاستيراد مما أدى إلى حدوث أزمة.

كما تضمنت الخطة توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والشاي والاكتفاء بصرفها على بطاقات التموين دون صرف السلع غير الأساسية مثل مسحوق الغسيل والتونة والجبن وغيرها من السلع غير المدعمة، لاسيما ان عددا من البقالين وموزعى السلع يتلاعبون بالسلع الأساسية ويحجبونها عن المواطن بهدف تهريبها الى السوق السوداء.