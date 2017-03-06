أعرب النجم والممثل الأميركي العالمي ويل سميث الذي يزور مصر حاليا عن إعجابه الشديد بعظمة الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ويل سميث بصحبة أسرته لمنطقة أهرامات الجيزة وظل بها ساعتين اصطحبه خلالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة أهرامات الجيزة.

وأوضح محي أن النجم العالمي أكد خلال الزيارة «أنه كان يحلم في طفولته أن يكون عالم مصريات ليتعمق أكثر في سر الفراعنة». وأضاف أن سميث استمع أيضا إلى محاضرة عن أبي الهول وهرم خوفو من عالم الآثار د.زاهي حواس، وحرص على التقاط الصور التذكارية هو وأسرته من أمام الأهرامات، متمنيا أن يعود مرة أخرى في أقرب وقت.