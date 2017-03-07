القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

في سابقة هي الأولى لرئيس مصر، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة مقر قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية امس الأول، حيث عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء القطاع، بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار لاستعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي والتحديات التي تواجه مصر حاليا نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي المتأزم وانعكاساته على الأمن القومي المصري، في حين عرضت قيادات الأمن الوطني خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» إلى جلسة 3 أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية.

وبموازاة ذلك، واصلت قوات إنفاذ القانون استكمال تنفيذ حملاتها المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية لتمشيط ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء والتي أسفرت عن مقتل 4 من العناصر التكفيرية وضبط آخر بحوزته بندقية آلية، بالإضافة إلى ضبط عدد 22 من المشتبه بهم، فضلا عن تدمير 3 أوكار للعناصر التكفيرية ودراجتين ناريتين خاصة العناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة وإطلاق النيران على القوات.

من جهه أخرى، وفي إطار التحركات المصرية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم، عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 امس، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أعرب عن تقديره لعملية التفاوض التي تمت على مدار العام الماضي بين الجانبين المصري والأوروبي، والتي تكللت بالتوصل إلى اتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة والتي تمثل إطارا عاما للعلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد خلال السنوات الثلاث القادمة، معربا عن تطلعه لانعقاد مجلس المشاركة في أقرب فرصة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد.

وأكد شكري خلال لقائه وزيرة الخارجية الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موجيريني، أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتطلع مصر للدعم الأوروبي في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.

كما عقد شكري جلسة مباحثات مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينز ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تناولت رؤية مصر لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.