القاهرة ـ ناهد إمام

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر مع المستثمر الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» محمد العبار زيادة استثماراته في مصر. وأكدت نصر أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

من جانبه، استعرض العبار استثماراته في مصر، وبعض التحديات التي تواجهها، وفي هذا الاطار، أشارت الوزيرة إلى أن دورها العمل على إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين في مصر.

وأعرب العبار عن رغبته في زيادة استثمارته بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وهي مشروعات كبيرة ستساهم في تحقيق التنمية في مصر..

الى ذلك، اكدت نصر خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية «هيرميس» بدبي ان الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.

وأظهر استطلاع أجرته شركة المجموعة المالية هيرميس ـ أحد أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ـ أن مصر جاءت الوجهة المفضلة الاولى للمستثمرين الدوليين خلال عام 2017.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته الشركة اليوم على أكثر من 510 مستثمرين ومؤسسة مالية واستثمارية إقليمية وعالمية على هامش الدورة الـ 13 لملتقى الاستثمار في الشرق الأوسط بدبي أن 46% من المشاركين يرون أن البورصة المصرية سوف تسجل أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العالم الحالي ورأى 32% من المستثمرين أن قطاع الرعاية الصحية سوف يكون الأفضل أداء خلال عام 2017.