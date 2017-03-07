القاهرة - ناهد إمام ووكالات

واصل الجنيه الهبوط لليوم الثاني على التوالي مع تنامي الطلب من المستوردين على الدولار قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية حيث قامت البنوك ببيع الدولار بسعر يتراوح بين 16.90 و16.85 جنيها مقارنة بمستوى يتراوح بين 16.10 و16.20 جنيها الأسبوع الماضي كما ارتفعت التعاملات عليه بالسوق الموازية إلى 17.70 جنيها.

بموازاة ذلك، ارتفع بصورة كبيرة سعر صرف الدينار الكويتي مسجلا 53.95 جنيها للشراء و54.35 جنيها للبيع. وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 53.96 جنيها للشراء و54.33 جنيها للبيع.

الى ذلك، طرحت وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 1.250 مليار جنيه. وذكرت أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 17.079%، فيما بلغ أعلى سعر 17.24%، وأقل سعر 16.75% كما أشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 17.173%، في حين بلغ أعلى سعر 17.33%، وأقل سعر 16.2%.

من جهه أخرى، وقعت شركة واحات السيليكون المصرية «المسؤولة عن إدارة المناطق التكنولوجية في مصر» وشركة «نيكست فن كلاود» الهولندية العالمية مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية حيث قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.ياسر القاضي، إن المجمع سيقام على مساحة 60 ألف متر مربع باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليون يورو على مدار 4 سنوات.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية لتأسيس البنية التحتية وتطوير مجمعات مراكز البيانات والمعلومات لإتاحة الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل والخارج.

الى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة «الاهلي ومصر والقاهرة» بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة (رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتي تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودي تيسيرا على تلك الشركات وعلى المعتمرين.