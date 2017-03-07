القاهرة - هالة عمران

قرر رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل امس الغاء الضرائب الجمركية على استيراد السكر الخام حتى نهاية 2017.

ويقول التجار: إن الرسوم المفروضة على السكر الخام والأبيض تزيد صعوبة تدبير الإمدادات على المستوردين من القطاع الخاص وإنها ساهمت في أزمة نقص السكر العام الماضي.

وقال م.شريف إسماعيل، إن وزارة المالية ستنجز خلال أسبوع تقريبا مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، على ان تعرض الموازنة على اجتماع الحكومة بعد القادم.

وحول قانون التأمين الصحي قال إن اجتماع الحكومة القادم سيناقش عددا من الملفات بينها تسعير القمح وقانون حماية المستهلك، واستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.

وحول وجود اتجاه من الدولة لتأسيس شركة لإدارة البنية الأساسية في مجال الاتصالات، حتى تتفرغ الشركة المصرية للاتصالات لخدمة الجيل الرابع والمحمول، جاء رد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لم يدرس حتى الآن.

الى ذلك، شدد اسماعيل، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار أمس الأول على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم تأكيدا على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.

وتناول الاجتماع كذلك بعض المقترحات في إطار التسوية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف ويضمن المصلحة العامة حيث وجه في هذا الشأن بإجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعص النقاط القانونية وإجراء مزيد من الدراسة لبعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة، كما ابدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، كما وجه بالتحقق من جدية الأطراف الأخرى في التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية.