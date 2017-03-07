قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الدراسات التي أجرتها المنظمة الأممية أظهرت أن «أكثر نساء العرب قهرا» هن المصريات والسوريات.



جاء ذلك في كلمة لغوتيريس ألقتها نيابة عنه هناء الصراف، الموظفة الأممية، خلال احتفالية لمناسبة يوم المرأة العالمي، أقيمت امس في مقر الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت حملت عنوان «قبل أن تحتفلوا بها.. أعطوها حقوقها»، مضيفة أن السيدة المصرية تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التي ما زالت تصر على تحديد أدوار معينة للنساء في المجتمع المصري. ولفت إلى أن نسبة الفتيات المتعلمات في مصر لم تتجاوز 45% في 2016.

وأكد غوتيريس أن الوضع ليس أفضل بالنسبة للمرأة السورية التي تعاني القهر الجنسي والاغتصاب والقتل، لاسيما في أرياف سورية حيث تتحكم قوة «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى.