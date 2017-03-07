القاهرة - مجدي عبدالرحمن

طعن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب احمد سعيد في مصداقية وحقيقية تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر معتبرا انها «معادة ومكررة».



واكد سعيد ان وزارة الخارجية الأميركية لا ترصد حالة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في تقاريرها وأن من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبا، مضيفا ان كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة وهو الأمر الذي جعل التقرير يبتعد عن الموضوعية.



واضاف احمد سعيد انه في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات والمساواة أمام القانون وحقوق الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة وكان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية على عكس ما يدعيه التقرير وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية.