القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قرر المجلس الأعلى للآثار تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف للأجانب اعتبارا من أكتوبر المقبل. وبموجب الزيادات الجديدة تبلغ تذكرة دخول منطقة آثار الهرم 120 جنيها وتذكرة الهرم الأكبر 300 جنيه وتذكرة الهرم الثاني 60 جنيها وتذكرة الهرم الثالث 60 جنيها.

وطرح المجلس الأعلى في خطابه إلى غرفة شركات السياحة تذكرة تشمل «دخول المنطقة - الهرم الأكبر ـ المركب» بمبلغ 400 جنيه وفتح مقابر العمال للزيارة بتذكرة قيمتها 400 جنيه بحد أدنى 5 أفراد على أن تتم الزيارة بمصاحبة مفتش مرافق وتحت إشراف التفتيش.

وقرر المجلس زيادة أسعار تذاكر معبد الكرنك إلى 120 جنيها بدلا من 80 جنيها وتذكرة وادي الملوك إلى 160 جنيها بدلا من 100 جنيه وتزيد أسعار التذاكر بنسبة 50% للزيارة المسائية للمتاحف المفتوحة عن الأسعار الصباحية.

وبالنسبة للمصريين ستتم مضاعفة تذاكر دخول معبد أبو سمبل يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وكذلك التذاكر الخاصة بدخول الهرم الأكبر ومقابر وادي الملوك اعتبارا من أكتوبر المقبل.