القاهرة ـ خديجة حمودة

شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 154 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الرقيب شهيد نجاح حامد حسنين مكرم الله، والتي تضم أجيالا جديدة من خيرة حماة الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم علميا وعسكريا بما يتناسب مع دورهم الفعال داخل القوات المسلحة بمختلف أفرعها وتخصصاتها، حيث بدأت مراسم الاحتفال بعرض لمهارات القتال المتلاحم والدفاع عن النفس تضمن عددا من التمارين الأساسية والمتقدمة لرياضتي الكونغ فو والكراتية الى جانب استعراض الطلاب مهاراتهم في اجتياز وعبور الموانع الثابتة والمتحركة متدرجة الصعوبة والصعود والنزول من الارتفاعات المختلفة، وفنون القتال المتلاحم والسيطرة على الخصم.

وقام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 154 إلى الدفعة 155 ضباط صف معلمين ليحملوا رايات الأمل والعزيمة لأجيال تتلاحق جيلا بعد جيل وينتقل علم المعهد برفقة القيادة الجديدة.

وقد أطلق اسم الرقيب شهيد نجاح حامد حسنين مكرم الله على الدفعة 154 والذي لبى نداء ربه في التاسع من أكتوبر 1973 فكان له دور بارز في صد إحدى هجمات العدو على الضفة الشرقية للقناة.