القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

كشف رئيس قسم البحوث ببلتون القابضة هاني جنينة ان حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ قرار تعويم الجنيه المصري في ديسمبر الماضي بلغ أكثر من 5 مليارات دولار.

كما أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يناير الماضي 23% لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر يناير 2016.

وفى سياق متصل، قام البنك المركزي بتوجيه البنوك العاملة في السوق المحلية، بالحصول على موافقته قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي جهات حكومية ومقاوليها ومورديها من خلال نص القرار الذي أرسله «المركزي» عبر منشور للقطاع المصرفي، انه «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتعين على كل بنك من البنوك العاملة في السوق المحلية، إخطار البنك المركزي المصري والحصول على موافقته قبل القيام بتدبير عملات لأي من الجهات الحكومية وتشمل هيئات عامة واقتصادية وشركات قطاع أعمال عام، ومقاوليها ومورديها».