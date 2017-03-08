القاهرة ـ هالة عمران

اكد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل أن الحكومة لم تبدأ بمناقشة الموازنة 2017/2018 حتى الآن، مبينا ان مناقشتها ستتم الاسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديدة، قال انها قد تقترب من نفس مخصصات العام الحالي والتي تبلغ 65 مليار جنيه مع احتمالات ارتفاعها قليلا.

وذكر أنه من الطبيعي أن تزداد الموازنة كل عام عن العام الذي يسبقه لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة، وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور، وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور.

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية، مبينا ان العمل يتم الآن على خفض عجز الموازنة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعد من أهم أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.