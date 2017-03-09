القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات

قضت محكمة جنايات العريش والمنعقدة مؤقتا في مقر محكمة جنايات الإسماعيلية امس بالمؤبد على أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية المعروفة باسم «عوفاديا».

وقضت المحكمة بالمؤبد ضد كل من عودة طلب إبراهيم برهم، وسلامة حامد فرحان أبوجراد، حضوريا، وغيابيا ضد كل من المتهمين محمد أحمد عيادة أبوجراد، و6 إسرائيليين، منهم 4 ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، هم عبدالله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبوجرادة العوايشة، وداني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية التي تحمل رقم 177 لسنة 2013 تخابر أمن دولة تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية ونقلوا لها معلومات عن مصر والجيش في سيناء وسميت القضية فور اكتشافها بشبكة تجسس عوفاديا، نسبة لداني عوفاديا، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، واسمه الحركي أبو أكرم الذي جند العملاء المصريين ودربهم على طرق جمع المعلومات وتحليلها وطريقة نقلها إلى إسرائيل.

كما نقل المتهمون معلومات عن الأوضاع الأمنية في سيناء وأوضاع القوات، وانتشارها وأماكن ومقار الأجهزة الأمنية المصرية برفح، إضافة إلى معلومات عن الأنفاق وأماكن التمركزات الأمنية للقوات المصرية في سيناء من خلال الاتصالات الهاتفية على شبكة محمول اسرائيلية «اورنج» واللقاءات بإحدى الجهات الإسرائيلية بمنطقة بئر سبع مقابل مبالغ مالية.

في غضون ذلك، قتل أحد عناصر بيت المقدس أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة بمنطقة جنوب الشيخ زويد شمال سيناء.

وقالت المصادر إن أحد العناصر كان يحاول زرع عبوة ناسفة على بعد 300 متر من كمين أمني مجاور لقرية الزوراعة جنوب الشيخ زويد، حيث تم إطلاق النار عليه ومن ثم انفجرت العبوة فيه ومات في الحال.

وأكد مصدر أمني أن القوات أحبطت تفجير 7 عبوات ناسفة مزروعة على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد وعبوة واحدة على جانب الطريق الإسفلتي الدولي لمدينة الشيخ زويد، وتم التخلص من العبوات بتفجيرها بالذخيرة الحية.

الى ذلك، بعد 10 ساعات من المعاناة الشعبية مع رغيف الخبز اجبر مئات الآلاف من المتظاهرين في الإسكندرية وبعض المحافظات وزير التموين د.علي مصيلحي على التراجع عن تنفيذ قرار بوقف التعامل بالبطاقة التموينية الورقية وتخفيض حصة المخابز في الكارت الذكي من 3000 رغيف الى 500 رغيف فقط بدعوى ضبط توزيع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.

كما تقدم مصيلحي باعتذار علني إلى المواطنين خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول وقرر فيه العودة الى التعامل بالبطاقة الورقية وصرف حصص المواطنين كاملة بواقع 5 ارغفة للفرد الواحد واغلاق المخبز الذي يطبق نظاما مخالفا لحين الانتهاء من إصدار البطاقات التموينية الذكية.

واعلن ان الدعم المخصص لرغيف الخبز يتجاوز الـ 60 مليار جنيه، مؤكدا انه لا تراجع عن نظام البطاقات او نظام صرف الحصص التموينية وانه لا صحة لإلغاء الدعم.

في الوقت نفسه قال مصيلحي انه اصدر قرارا لجميع مديري المديريات بحصر بيانات البطاقات الورقية وإرسالها للوزارة خلال أسبوع لتحويلها إلى بطاقات إلكترونية كما اوضح أن الفساد يكمن في وجود البطاقات الورقية وإهمال إصدار بدل فاقد أو تالف وبين انه تم إخطار 19 مليون مواطن لاستكمال بياناتهم لدى وزارة التموين خلال 30 يوما.