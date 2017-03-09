القاهرة - هالة عمران

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء افتتاح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مركز عمليات متقدم لإدارة الكوارث والأزمات بالقسم المتقدم للمحافظة بمدينة بشرم الشيخ لتقديم الدعم اللوجستي للقائمين على المؤتمرات الدولية التي تقام على أرض مدينة السلام شرم الشيخ.

وأوضح المركز في بيان له أن المحافظ أكد انه تم إنشاء مركز العمليات وإدارة الأزمات بمدينة شرم الشيخ تنفيذا لتوجيهات م.شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإدارة الأزمات والكوارث، حال وقوعها قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة كبرى، مشيرا إلى أن المركز أقيم على مساحة 170 مترا مربعا.

ويضم المركز 23 خط تلفون وإنترنت فائق السرعة يعمل على إدارته موظفون تم تدريبهم بعناية لتلقي البلاغات، وإرسالها للقائمين على اتخاذ القرار للعمل على حلها بسرعة في حين وقوع الأزمة.