القاهرة - هالة عمران

ترأس رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، أمس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، حيث تناول الاجتماع استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلسته قبل النهائية قبل إقراره ورفعه لمجلس النواب إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

كما ناقش الاجتماع مشروع قانون حماية المستهلك، لتغليظ العقوبات ومنع الاحتكارات في الأسواق من قبل التجار وبحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، بما يسهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.