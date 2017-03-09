القاهرة - مجدي عبدالرحمن

للمرة الأولى منذ 60 عاما، تستعد المصالح الحكومية والوزارات وجميع الجهات الحكومية لتسريح أعضاء ادارات شؤون العاملين فيها وتحويلهم إلى إدارات الموارد البشرية التي سيتم تشكيلها خلال أيام تنفيذا لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انه سيتم إلغاء إدارات شؤون العاملين الحالية بكل الهيئات الحكومية ليحل مكانها إدارة الموارد البشرية التي سيتم تشكيلها من خلال التشكيل القديم لهيئات شؤون العاملين وبالتحديد من تنطبق عليه المواصفات الجديدة التي تحدد في كل جهة على حدة وستكون هي الإدارة الوحيدة التي تدخل إلى الهيئات الحكومية وتتكون من 4 إدارات فرعية.

وتختص اللجنة الجديدة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول «ب» فما دونها ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقييم أدائهم واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتغيير مفاهيم الوظيفة ورفع معدلات الأداء.



وعقب صدور اللائحة التنفيذية يشترط في المتقدم لمسابقة موقع «مدير عام» أن تتوافر فيه الشروط والشهادات الصادرة بنسبة نجاح لا تقل عن 70% وتحدد الإدارة الجهات التي تعتمد شهادتهم.