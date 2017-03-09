القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قرر مجلس النواب فتح ملفات مشاكل المصريين العاملين في الخارج والمصريين في اوروبا اعتبارا من الاسبوع المقبل في ضوء طلبات مناقشة وأسئلة وطلبات إحاطة إلى الحكومة قدمها النواب عن مقاعد المصريين في الخارج في أول تحرك جماعي لهم بعد مرور اكثر من عام ونصف العام على عضويتهم في البرلمان.

وقد تصدر قائمة المطالب التي قدمها النواب نيابة عن اكثر من 7 ملايين مصري يعملون في الخارج الحصول على قرار من الحكومة المصرية لحل ازمات ومشكلات مشروع بيت الوطن للإسكان وتشكيل جهة مختصة تتولى مراجعة عقود العمل للمصريين في الجهات غير الحكومية في الدول العربية قبل السفر لضمان حقوقهم ومنح تسهيلات خاصة للمصريين للاستثمار في مصر ووضع قواعد جديدة تسهل اكرام جثامين المتوفين في الخارج لعودتهم إلى الوطن ودفنهم وايجاد حل عاجل لرخصة القيادة بما يحقق الاعتراف الدولي بالرخصة المصرية الى جانب دراسة إعفاء السيارة العائدة مع المغترب من الجمارك وكذلك المستلزمات الخاصة به عند العودة.

هذا، وقد اعلن الغالبية الكبيرة من النواب تأييدهم لاقتراح نائبة المصريين في الخارج غادة عجمي برفع نسبة قبول طلابهم في الجامعات المصرية الحكومية وسرعة اقرار الإعفاء الجمركي لسياراتهم عند عودتهم إلى بلادهم وكذلك تسهيل إجراءات دفن جثامين المصريين بالخارج.

وكشفت عجمي ان لجنة العلاقات الخارجية ستناقش الاثنين المقبل ملف نقل جثامين المصريين في الخارج الى الوطن ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية حيث تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصري الذي يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب أسرة المتوفى ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى وتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بعدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الديبلوماسية أو القنصلية.

من جانبها، طالبت نائبة المصريين في الخارج نانسي نصير بانشاء جهة خاصة تتولى مراجعة عقود عمل المصريين بالخارج قبل سفرهم بالنسبة للعقود الخاصة وفي الغالب يكون المصري غير ملم بالأوضاع في الدولة التي سيعمل بها وظروفها المعيشية للتأكد من مناسبة الأجر الذي سيتقاضاه ويتلقى الإرشادات اللازمة، مؤكدة ان ذلك سيحل 90% من المشاكل الخاصة بالإقامة والمعيشة.

من جانبها، قالت النائبة منى الشبراوي ان مشاكل المصريين في الخارج تختلف من دولة لأخرى وفي الدول الأوروبية غير العربية مثل إيطاليا وبعض دول أوروبا يعانون من مشكلة رخصة القيادة بأنها غير معترف بها هناك مطالبة ايضا بحل مشكلة الجمارك باعفاء جمركي مرة واحدة على سيارته أو حاجاته الخاصة.

من ناحية اخرى، أكدت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم ان وزارة الهجرة هي ظهير كل الوزارات في الحكومة بالتنسيق مع كل وزارة على حدة لربط المصريين بالخارج ومصر الأم.

وأضافت أنه يتم حاليا تأسيس مؤسسة للمصريين بالخارج من أجل تطوير مصر وتحديثها برئاسة مجدي يعقوب.