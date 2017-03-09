القاهرة - ناهد إمام

قفز من جديد سعر صرف الدولار في بعض البنوك العامة والخاصة مسجلا 17.80 جنيها وليقترب من جديد من حاجز الـ 18 جنيها، كما ارتفع بالسوق الموازية إلى 18.10 جنيها في حين سجل في البنك الأهلي المصري 17.55 جنيها للبيع و17.45 جنيها للشراء ليكون هو الأقل بين البنوك.

في المقابل ارتفع بصورة كبيرة سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 57.10 جنيها للشراء، و57.43 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 57.14 جنيها للشراء، و57.46 جنيها للبيع.

الى ذلك، طالب البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ 6 مارس بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

من جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي طارق فايد إن البنوك وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ 3 نوفمبر وحتى نهاية فبراير.



وأضاف أنه تم «سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار».