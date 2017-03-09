القاهرةـ ناهد إمام

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر لقاء بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة انشطة الاعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجاري، لمناقشة اهم الاصلاحات التي تتم حاليا على ارض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.

وفي سياق متصل التقت نصر، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية، د.مراد وهبه خلال زيارته إلى مصر، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشتركة.

وبحث الجانبان، المشروعات الجارية بين مصر والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة، وترتيبات عقد الاجتماعات التشاورية من اجل اعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الانمائي والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس أعوام المقبلة من 2018 إلى 2022.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تركز برامج واطار الأمم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا في مصر.