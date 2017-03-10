زار الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك، السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ الليلة قبل الماضية، واستمر يتجول حتى الساعات الأولى من صباح امس، وقال «اعتبر مصر بلدي الثاني وخاصة معشوقتي مدينة السحر والجمال شرم الشيخ».

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمير هنرك زوج ملكة الدنمارك، السوق القديم بشرم الشيخ، بعد أن زاره يوم الاثنين الماضي وتجول فيه لعدة ساعات، كما أصر على ركوب الجمل وزيارة مسجد المصطفى، مبديا إعجابه بتصميمه المعماري الرائع.

ووجه الأمير هنريك الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على الحفاوة البالغة التي قوبل بها طوال مدة زيارته لشرم الشيخ.

يذكر أن الأمير هنريك يقوم حاليا بزيارة لمصر، حيث سافر إلى القاهرة والأقصر وجنوب سيناء، وشارك كضيف شرفي في مهرجان شرم الشيخ الأول للسينما العربية والأوروبية.