القاهرة ـ ناهد إمام

طرح البنك المركزي المصري امس نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 5.75 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وصعد سعر العملة الاميركية في السوق المصري في البنوك العامة والخاصة بقيمة جنيهان طوال الأسبوع الجاري في محاولة من جانب البنوك لتقليص السوق السوداء من خلال وضع سعر الدولار تحت العرض والطلب خاصة بعد تحرير سعر الصرف من أجل الوفاء بطلبات المستوردين خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك مسجلا 17.81 جنيها مقتربا من حاجز الـ 18 جنيها.

كما ارتفع في التعاملات بالسوق الموازية إلى 18.20 جنيها.

وسجل سعر البيع في بنك إتش إس بي سي مصر 18 جنيها والشراء 17.81 جنيها.

وبلغ في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 17.75 جنيها للبيع والشراء 17.65 جنيها.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.65 جنيها للبيع والشراء 17.55جنيها.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري مسجلا 57.39 جنيها للشراء و57.75 جنيها للبيع. وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 57.39 جنيها للشراء، و57.75 جنيها للبيع.