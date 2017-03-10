القاهرة - ناهد إمام

في إطار السعي لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تابعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج توصيات المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج، تحت شعار «مصر تستطيع»، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو شرط توافر المناخ الملائم لذلك، وذلك من خلال مؤتمر عقد أمس.

وأعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم قريبا تدشين إنشاء المؤسسة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج والإجراءات الإدارية القانونية لها وتشكيل مجلس الأمناء والتي ستكون حاضنة لعقول أبناء مصر الخارج. وأشادت بالتعاون بين الوزارات الحكومية والجهات الخاصة للاستفادة من نتائج «مصر تستطيع» في مجالات الكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة والصحة والتعليم وغيرها من الوزارات، وكذلك المؤسسات المختلفة مثل جمعية الريف المصري وغيرها.

وأضافت مكرم أن نجاح الوزارة فتح الباب للتعاون مع وزارات مشابهة متمثلا في مشاركة وزارة الهجرة المصرية مع دولة السودان للاستفادة من العلماء السودانيين بالخارج أسوة بالمؤتمر المصري.

وتابعت: ان المؤتمر مثل تجربة ناجحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من طاقات مصر وخبرات أبنائها للنهوض بها وفقا لأسس علمية ومعايير عالمية.