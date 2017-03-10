القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في مصر ومن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار، فضلا عن إجراءات محاربة الفساد.

وقال رئيس الجمهورية - في حديثه امس الأول لمؤسسة «أوكسفورد بيزنس جروب» - إن الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجا، كما تستهدف كل فئات المجتمع وفي مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكل المصريين خاصة الفئات المهمشة.

وأضاف أنه رغم الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية، وغياب الاستقرار السياسي في الفترة ما بين 2011 و2014 إلا أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق قفزة اقتصادية من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، تساهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي بما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وشدد الرئيس على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية. وأكد أن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى وضعها ضمن أهم المناطق الاستثمارية والمراكز التجارية في العالم بحلول 2030.

وقال إن تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب أمر ضروري ومهم، ومصر تحارب الإرهاب على أرضها ولا تدخر وسعا للوقوف أمام مخاطر انتشار الجماعات المتشددة في العديد من دول المنطقة.

وأكد الرئيس أن دور الأزهر الشريف محوري وأساسي في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة بما تحمله من مبادئ الرحمة والتعايش السلمي وقبول الآخر.

ودعا إلى توجيه طاقات الشباب لدفع عملية الإنتاج، بما يساهم في مشاركتهم إيجابيا في المجتمع ويقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم من قبل الجماعات المتشددة.

الى ذلك، أكد الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وأن إعلان عام 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه.

وثمن الرئيس خلال استقباله أعضاء المجلس القومي للمرأة، الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي وأعضاؤه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.