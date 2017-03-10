القاهرة - هالة عمران ورويترز

قال مسؤول في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لـ «رويترز» امس إن 15 شركة مصرية تقدمت بعروض شراء أراض ضمن المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية التي طرحت للبيع في فبراير.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «تقدمت 15 شركة مصرية بعروض فنية ومالية لشراء أراض ضمن المرحلة الأولى للمستثمرين من كبرى الشركات التي تقدمت مجموعة طلعت مصطفى لشراء 500 فدان وسوديك لشراء 50 فدانا ومصر إيطاليا لشراء 3 قطع أراض بمساحات مختلفة».

وجرى الإعلان عن خطة طموح لإنشاء مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن البلاد في أعقاب ثورة عام 2011، وهذا المشروع واحد من عدة مشروعات أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتطوير اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للسكان البالغ تعدادهم 92 مليون نسمة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الأراضي المطروحة للبيع للمطورين العقاريين 1500 فدان، وقال المسؤول «تم فتح المظاريف الفنية امس للشركات وسنفتح المظاريف المالية في مدة لا تقل عن شهر»، وتستهدف مصر جمع نحو 20 مليار جنيه من بيع أراضي المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء خلال عرض التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هي نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر واسلوب جديد متطور ارتباطا بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري. كما أشار السيد رئيس الوزراء إلى ما أبداه الاجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التي يتطلب الامر دراستها من قبل القائمين على المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله استعراض عدد من التقارير المهمة جاء في مقدمتها العرض المقدم من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول تصنيف جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية والتي تتضمن مؤشرات بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة في مصر.