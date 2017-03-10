القاهرة - مجدى عبدالرحمن

بعد اكثر من ست سنوات منحت محكمة جنايات القاهرة الضوء الاخضر لوزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد ليتنقل بحرية واسرته بين الدول والعودة الى مصر في اي وقت يشاء دون اي قيود بعد ان قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتصالح في 4 قضايا وهي تراخيص الحديد وقضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة.

واكد محامى الوزير الاسبق أشرف أبو الخير انه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات م. رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، كما تم رفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.