القاهرة - ناهد إمام

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات، التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام وزارة القوى العاملة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لبحث بعض الملفات والقضايا المشتركة بين الوزارتين.

وقالت وزيرة الهجرة إنه تم الاتفاق على دعوة شركات التأمين المصرية لدعم مشروع تأميني شامل للمصريين بالخارج في إطار التنسيق والتشاور مع وزارة القوى العاملة لتقديم الرعاية وتلبية طلبات المواطنين بالخارج.

من جانبه، قال سعفان في تصريحات صحافية عقب اللقاء إنه تم الاتفاق على عمل وثيقة تأمين شاملة لحماية المصريين في الخارج، كما تم استعراض الملفات التي تهم العاملين المصريين بالخارج، وكيفيه الإسهام في تحقيق متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير القوى العاملة أنه تم عرض كل ما يتعلق بالعمالة المصرية في الخارج لحل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال من خلال المستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.