أفادت سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلي بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعة ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، لانتخاب عضو واحد عن كل دائرة بمجلس النواب، وتقرر أن تجرى الانتخابات في الدائرتين المذكورتين للمواطنين المصريين المتواجدين خارج أرض الوطن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 ابريل 2017، على أن تجري الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19 ابريل 2017 تعقبهما مرحلة الفرز ورصد النتائج.



ودعت السفارة المصريين المقيمين بالكويت الى ممارسة حقهم الانتخابي، علما بأن العملية الانتخابية ستجرى بمقر السفارة المصرية بالدعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وأن الدخول سيكون من بوابة الأمن الملاصقة للمبنى. هذا، ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته، وفقا للضوابط التالية:

٭ أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

٭ أن يحمل بطاقة رقم قومى مبينا بها عنوانه في مصر (لا يشترط أن تكون البطاقة سارية) أو جواز سفر سار متضمنا الرقم القومى والعنوان في مصر.

٭ أن يقدم إقرارا يفيد اقامته بالخارج ومستندا دالا على الإقامة (يمكن طباعة الإقرار من على موقع اللجنة العليا للانتخابات www.elections.eg).

٭ أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.

٭ لا يعتد في اثبات شخصية الناخب بغير اصل الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

كما أكدت السفارة أن رئيس لجنة الانتخاب هو الوحيد المخول لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إبداء الرأي، كما تشير الى وجوب التحقق من شخصية المنتقبة عن طريق احدى عضوات اللجنة وهو شرط للسماح لها بالإدلاء بصوتها الانتخابي.

للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات: www.elections.eg