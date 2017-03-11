القاهرة ـ ناهد إمام

رسالة سلام لكل العالم من قبة الغوري أطلقها كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ووزير الآثار د.خالد العناني، ووزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني اريستان بك محمدي أولى، وامين مجلس النواب المستشار احمد سعد، وذلك على هامش الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية - الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما شاهدوا عرض فلكلور مصري يعبر عن مختلف محافظات مصر، اضافة إلى غناء رسالة سلام بعدة لغات، وشارك في الغناء عدد من الكازاخستانيين، وعقب انتهاء الغناء أطلق الوزراء رسالة سلام لكل العالم.

وكانت الوزيرة سحر نصر قد وقعت مع وزير الثقافة والرياضة الكازاخي، بروتوكول محضر اجتماعات للجنة المصرية ـ الكازاخستانية، وشهدت الوزيرة وم.ياسر القاضي، ووزير الاتصالات ووزير الثقافة والرياضة الكازاخي، توقيع كل من مذكرة تفاهم للتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية في مصر، والمكتبة الوطنية في كازاخستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف في مصر، ووزارة الثقافة والرياضة في كازاخستان، للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخطاب نوايا للتعاون في العلوم والتطبيقات التكنولوجية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (NARSS) في مصر، والشركة القومية «JSC» «كازاخستان غيريش سابري» في كازاخستان.

من جهة أخرى، التقت د.سحر نصر مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» جوزيه جرازايانو دا سيلفا، حيث تمت مناقشة ملف التعاون بين مصر والفاو وكيفية مساندة الوزارة للمشروعات الحالية والمستقبلية، حيث دعت الوزيرة، مدير «الفاو» إلى التركيز على دعم المشروعات ذات التأثير الأوسع لضمان الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار في القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار، أوضح مدير المنظمة، أنهم يعتزمون تنظيم منتدى في الاستثمار الزراعي خلال هذا العام.