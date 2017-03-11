القاهرة - هالة عمران

اختيرت مصر من قبل اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز رابطة الكتاب السياحيين لمنطقة الباسفيك لتكريمها بجائزة «أفضل مقصد للسفر الفاخر لعام 2017».

جاء ذلك على هامش فعاليات بورصة برلين السياحية بألمانيا، بحضور وزير السياحة يحيي راشد، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب الرفاعي، ونائب رئيس معرض برلين للسياحة، ووزيري السياحة بالهند وزيمبابوي، وسط حضور مكثف من المهتمين بالسياحة والعارضين والصحافيين من أكثر من 18 دولة حول العالم، حيث أكد وزير السياحة خلال الاحتفال ضرورة فصل السياسة عن السياحة وأهمية عدم فرض أي حظر غير ضروري على حركة السياحة والسفر، لافتا إلى الجهود المبذولة لاستعادة حركة السياحة الوافدة من خلال حزمة آليات، موضحا أن الوزارة تولي كثيرا من الاهتمام للسياحة الألمانية في مصر.

ويعد ترشيح مصر لهذه الجائزة مؤشرا إيجابيا على استعادة مصر لمكانتها المتميزة، وعلى أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة معدلاتها الطبيعية بما يؤدي إلى عودة المقصد السياحي المصري لمكانته كوجهة مفضلة لمختلف السائحين حول العالم.

من جانبه أكد سفير مصر لدى المانيا بدر عبد العاطى أن هناك طلبا متزايدا على المقصد السياحى المصرى وأن هذا العام سيكون عام السياحة الالمانية في مصر.

وقال: «لدينا ثقة وتفاؤل ان 2017 سيكون عام السياحة الالمانية في مصر، خاصة أن لدينا ميزة تنافسية لا تتواجد في أي دولة أخرى».