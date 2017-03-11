أعلنت وزارة الأوقاف امس الأول العثور على كشف أثري مهم بمنطقة سوق الخميس بالمطرية عبارة عن تمثال يبلغ طوله نحو 8 أمتار.

هذا وقد تفقد وزير الآثار امس التمثالين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف اللواء عبدالقادر سرحان انه أثناء العمل بالتنسيق مع «الآثار» من خلال معدات وأفراد المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وتحت إشراف مهندسي وزارة الآثار تم العثور على ذلك الكشف الأثري، مؤكدا ان البحث والتنقيب مستمر في المكان بالتنسيق مع الآثار.

تجدر الإشارة إلى أن «الأوقاف» تنفذ مشروعات تنموية بمنطقة سوق الخميس بالمطرية.

وكانت البعثة المصرية ـ الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة المطرية قد اكتشفت تمثال لرمسيس الثاني وآخر لسيتي الأول.

وتمثال رمسيس الثاني تم اكتشافه أمام معبد رمسيس، ويبلغ طوله ما بين 6 أو 7 أمتار، والتمثال الثاني هو تمثال نصفي لسيتي الأول.