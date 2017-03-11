القاهرة ـ ناهد إمام
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير برئيس التعاون الدولي بالوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا «بيزنس فرانس» لتدريب الكوادر المصرية على الترويج للاستثمار.
وأكد خضير حرص الهيئة على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالمهارات العملية للكوادر المصرية للترويج للفرص الاستثمارية.
جاء ذلك في إطار التدريب الذي يقام بين بالوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا بيزنس فرانس، ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويموله الاتحاد الأوروبى.
ويشمل البرنامج التدريبي المنهج العلمي للترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، والتعاون وتوحيد جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها لدفع عجلة الاستثمار، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تحظى بها مصر في مختلف دول العالم.