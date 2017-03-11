القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

اعلن وكيل مجلس النواب ونائب بورسعيد سليمان وهدان ومعه نواب بورسعيد في البرلمان عن مبادرة عاجله لانقاذ رقاب 11 متهما من حبل المشنقة تم الحكم النهائي عليهم بالإعدام في القضية المعروفة اعلاميا بـ «مجزرة ستاد بورسعيد» والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الاهلي من خلال طرح مبادرة للتصالح مع أهالى الشهداء لتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد وهو الحكم النهائي الصادر ضدهم نهاية فبراير الماضي.

وبدأ النواب بالفعل في طرق باب المساعي للتواصل مع أهالي الشهداء لإقناعهم بالتصالح حسبما اكد النائب أحمد فرغلي الذي أشار إلى إنهم فعلوا ذلك من باب «النازع الإنساني والديني».

ووجه النواب نداء الى اسر الشهداء بالتصالح للحفاظ على نسيج المجتمع المصري ومطالبين بتدخل رجال الدين وفي مقدمتهم شيخ الازهر لتوجيه رسالة لأهالي الشهداء مفادها «العفو عند المقدرة»، كما طالبوا بتدخل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والبابا تواضروس والقيادات الكنسية لتحقيق المصالحة.