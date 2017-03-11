القاهرة - مجدى عبدالرحمن

اعتبارا من امس الجمعة طبقت الشركة الدولية لخدمات المطارات التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات والتي ستكون رهنا لحين تسليم العربة في الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها كما تمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محسن زمزم انه تم تنفيذ خطة لتطوير الخدمات المقدمة للركاب بكل صالات المطار ومن بينها خدمة عربات نقل الحقائب حيث تم تنفيذ نظام ميكنة لاستخدام العربات بكلفة 13 مليون جنيه وتوفير فرق فنية مدربة لإجراء الصيانة اللازمة لهذه العربات ومنع أي شكاوى من الركاب بخصوصها كما تم تدريب حوالي 750 عاملا لخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

وكشف انه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ النظام نفسه في الصالة الموسمية على أن يتم تنفيذ خطة تطوير خاصة بالمبنى رقم 1 قبل البدء في تنفيذ الخدمة في صالاته وذلك في إطار تحسين الخدمة المقدمة للركاب.