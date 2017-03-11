يبدأ وفد من بنك مصر زيارة إلى الكويت اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، لعرض الأوعية الادخارية والاستثمارية الجديدة التي يتيحها البنك على أبناء الجالية المصرية بالكويت.

وقال السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف إن الزيارة تهدف إلى إطلاع المصريين المقيمين بالكويت على أحدث الأوعية الادخارية والاستثمارية التي يتيحها بنك مصر في ضوء التطورات والسياسات المالية والنقدية الجديدة في مصر، وأيضا إطلاعهم على كيفية الحصول على الشهادات الادخارية الجديدة وكيفية التحويل عبر البنوك المصرية.

وذكر بيان للقنصلية المصرية بالكويت أن وفد بنك مصر الذي يزور الكويت خلال الفترة من (11 وحتى 13 مارس الجاري) سوف يتواجد في مقر القنصلية المصرية بالكويت لعرض الخدمات البنكية الجديدة والرد على استفسارات أعضاء الجالية خلال مواعيد العمل الرسمية للقنصلية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا أثناء فترة الزيارة.