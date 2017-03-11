القاهرة - هالة عمران

وجه رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل بضرورة الإعداد المبكر والتنظيم الجيد لموسم الحج لهذا العام، والتنسيق بين الجهات المعنية والمنظمة لتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، والتي عقدت أمس الاول بحضور وزراء الأوقاف، والتضامن، والصحة، والنقل، وممثلي الجهات المعنية حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد عدد التأشيرات المخصصة لجميع الجهات المنظمة للحج، وذلك في حدود الأعداد التالية: 36 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي و12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي و22.5 ألف تأشيرة لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية، كما تمت مراعاة زيادة التأشيرات المخصصة لأسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.