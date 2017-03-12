القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات

وضع مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من وكيل اللجنة التشريعية المستشار حلمي الشريف كل من السلطتين القضائية والتشريعية على سطح صفيح ساخن في ظل توقعات تشير لإثارته نوعا من الجدل الصارخ على خلفية ما تكشف من تسجيل مجلس الدولة أول «فيتو» ضد المشروع بعد إعلان رفضه الصريح لمشروع القانون.



فقد أرسل مجلس الدولة، خطابا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

هذا، وتدور في الكواليس البرلمانية والقضائية محاولات لتجنب الصدام وسط أنباء عن وجود مطالبات من بعض البرلمانيين بتأجيل مناقشة المشروع في اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر له غدا لحين اعلان السلطات القضائية موافقتها على المشروع علنا ودعوتها لحضور مناقشات المشروع باعتبارها صاحبة المصلحة الأولي فيه.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وغيره من أندية القضاة، قد أعلنوا في وقت سابق رفضهم التام للمقترح، واعتبروا في بيانات صادرة عنهم، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعديا صارخا على استقلاله، على حد ما ورد في البيانات.

من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة 28 مارس الجاري، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015.

الى ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري ـ اللبناني المشترك برئاسة م.أحمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي. ويضم المجلس في عضويته كلا من م.حسن نوح وجون جميل وأشرف حمدي ود.شيرين حلمي وم.خليل إبراهيم وعمر عصفور وأحمد عامر وم.أشرف بكري ود.مجدي سليم ود.رياض ارمانيوس ود.سمير النجار ود.شريف الجبلي وم.فتح الله فوزي وم.محمد فرج عامر وإبراهيم سودان وعبدالحميد الدمرداش وم.مجدي طلبة ودينا تادرس ومحمد الاتربي وماجد المنشاوي.

وأوضح أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد من الجانبين على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة نهاية شهر مارس الجاري.

تأجيل محاكمة 67 إرهابياً في اغتيال بركات

من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.



وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا.