القاهرة - ناهد إمام

استقر سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة عند مستوى 17.80 جنيها، بينما سجل 18.20 جنيها في السوق السوداء بعد حالة من الارتباك عقب قيام البنوك خلال الأسبوع الماضي برفع سعر الدولار لتقليص الهامش لأقل من 30 قرشا.

هذا، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي مصر 18 جنيها و17.81جنيها للشراء، كما بلغ في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 17.75جنيها للبيع و17.65 جنيها للشراء و17.60جنيها للبيع و17.50جنيها للشراء في البنك الأهلي المصري.

على صعيد متصل، استقر سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري عند 57.70 جنيها للشراء و58.10 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ 57.73 جنيها للشراء و58.12 جنيها للبيع.

من جهه أخرى، اعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ان البنك وفر ومنح موافقات بقيمة 6.1 مليارات دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي حتى الآن، شملت فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل.