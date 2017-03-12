القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قررت لجنة التضامن الاجتماعي البرلمانية برئاسة د.عبد الهادي القضبي إصدار تشريع لرعاية أسر الشهداء، الذي قال في تصريح لـ «الأنباء» انه سيتم الإعلان عن التصور الكامل للتشريع الجديد لرعاية أسر الشهداء مؤكدا أن هذا التشريع سيضمن توفير حياة كريمة لزوجة وأبناء الشهداء،

واضاف ان التشريع سيتضمن ضمان رعاية تعليمية وصحية ورياضية وثقافية لأبناء الشهداء وأسرهم دعيا المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الى أن تتبنى هذه القضية بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء.

الى ذلك، كشف تقرير مشروع الموازنة العامه للدولة للعام المالي الجديد 2017- 2018 والتي ستقدمها الحكومة للبرلمان في النصف الثاني من مارس حسب الموعد الدستوري ان مصروفات الموازنة قد تتجاوز الـ 1000 مليار جنيه بسبب تحرير سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية والمقرر نهايتها في يونيو المقبل بلغت نحو 974.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 156.96 مليار جنيه عن العام المالي السابق له.

وتسعى وزارة المالية كما أوردت من خلال اتصالاتها مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى تقليل الفجوة التمويلية بالموازنة الجديدة وتنفيذ التعهدات بوصول العجز خلال العامين الماليين المقبلين إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.