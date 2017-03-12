القاهرة ـ ناهد إمام

مازال الجدل دائرا حول توقيت عودة الطيران الروسي الى مصر، حيث أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي أنه لا توجد معلومات دقيقة عن توقيت استئناف الرحلات الجوية مع مصر وعدد الرحلات.

وقال رئيس وكالة الاتحاد الروسية للنقل الجوي الكسند نيرادكو، إنه ليس لديه علم عن عدد الرحلات، لكننا نستعد لهذه العملية وفي طور الإعداد، كما أننا لا نعرف حتى الآن متى ستستأنف الرحلات الجوية إلى مصر.

وأشار نيرادكو إلى أنه يجب أولا أن نفهم هل استعدت الجهات القانونية للعمل في مجال أمن الطيران وتنفيذ تدابير أمنية إضافية.

وكان وزير النقل الروسي سوكولوف قد أكد في حوار له مع وكالة الأنباء الروسية نوفستي، أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع القاهرة من أجل خدمة المطار والطائرات، والتي تجلب الركاب لتقديم مجموعة من الخدمات، منها الأمتعة، وتنظيف الطائرات والتأكد من حالتها الفنية، والتزود بالوقود، حيث يمكن لبعض الشركات المشاركة في هذه العملية، وبطبيعة الحال، يجب الدخول في علاقة تعاقدية مع هذه الشركات.