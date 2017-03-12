ضبطت الرقابة الإدارية، مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه رشوة قدرها 1.3 مليون جنيه، من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكيبلات لوزارة التخطيط.

جاء ذلك في بيان لهيئة الرقابة الإدارية الذي أضاف أن الموظف تقاضى الرشوة مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.

ضبط 38 طن أرز وسكر بالسوق السوداء

إلى ذلك، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات أمن القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا، في ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بحجب كمية كبيرة من السكر، والأرز عن الأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 طن أرز أبيض وشعير، وأكثر من 3 أطنان سكر بحوزة عدد من التجار، قاموا بحجبها عن الأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء كما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.