أسامة ابو السعود

افتح حسابك ببنك مصر خلال دقيقتين فقط، واستمتع بجميع خدمات البنك الأعرق في مصر وأشتر أعلى شهادات الادخار ربحية في مصر.

هذا ما أعلنه هيثم طنطاوي مدير إدارة الخزانة في بنك مصر - فروع الخليج - ومقرها الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد حاليا ضمن وفد من البنك، حيث قال في تصريحات لـ «الأنباء»:«حضرنا إلى الكويت بالتنسيق مع السفارة المصرية والقنصلية لتقديم خدمات مميزة لأبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت والراغبين في فتح حسابات في بنك مصر وشراء شهادات استثمار بأعلى عائد».

ولفت طنطاوي الى ان الوفد يقدم كافة الخدمات المصرفية المتاحة في بنك مصر بداية من فتح الحساب حتى إصدار الأوعية الادخارية المميزة ومنها شهادة «طلعت حرب» لمدة 18 شهرا بعائد 20% او شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد 16% على ان تصرف تلك العوائد كل 3 أشهر.

وأوضح ان وفد البنك موجود على مدى 3 أيام منذ الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، مشيرا إلى أن الإقبال يعتبر متميزا من أبناء الجالية المصرية في الكويت سواء لفتح الحسابات أو شراء شهادات الادخار.

وطالب طنطاوي الراغبين في فتح حساب باتباع مجموعة من الإجراءات وأهمها عمل حوالة من شركة الصرافة باسمه على بنك مصر سواء بالجنيه او الدولار، وأضاف: «من يرغب في فتح حساب بالجنيه عليه عمل تحويل باسمه على بنك مصر بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه ولو أراد فتح حساب بالدولار فسيكون التحويل بحد أدنى 200 دولار على ان يأتي بالحوالة ومعه جواز السفر او بطاقة الرقم القومي وسنقوم بجميع الإجراءات».

وأوضح ان الحساب يفعل في خلال 48 ساعة معلنا ان جميع الحسابات التي سيتم فتحها سيرسل بها كشف للسفيرة هويدا عبدالرحمن بعد مغادرة وفد البنك لمن يرغب في معرفة رقم حسابه.

وبالنسبة لاستلام كارت البنك لا يجوز نقله لأنه كارت شخصي يتسلمه العميل من فرع البنك في مصر او عمل توكيل لأحد لمن يرغب في استلامه من البنك، مشيرا الى انه في كل الأحوال لابد من تفعيل الكارت في البنك ولذلك فعملية وصوله إلى الكويت ليس لها تفعيل ومن يرغب في استخراجه من البنك فالعملية لن تستغرق أكثر من يومين فقط.

وختم طنطاوي مشيدا بالجهود التي توفرها القنصلية المصرية في الكويت وعلى رأسها السفيرة هويدا عبدالرحمن لتسهيل عمل وفد بنك مصر لتقديم كل الخدمات الممكنة لأبناء الجالية المصرية في الكويت.

من جانبها، صرحت القنصل العام المصرى بالكويت السفيرة هويدا عصام بأن زيارة وفد بنك مصر تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها القنصلية إلى مواطنيها، حيث تهدف الزيارة لتعريف المواطنين بالأوعية الادخارية التي يوفرها البنك للمقيمين بالخارج، كما تأتى استكمالا للزيارة الأولى قبل شهرين والتي حققت نجاحا غير مسبوق وشهدت إقبالا كبيرا من أبناء مصر المقيمين بالكويت.

وأكدت أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، مشيرة إلى زيارة قريبة لأحد البنوك المصرية الوطنية الأخرى في القريب العاجل.