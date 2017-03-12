القاهرة ـ ناهد إمام

في تجربة هي الأولى من نوعها لإنهاء أزمة انتشار القمامة في العاصمة، بدأت محافظة القاهرة في تنفيذ مشروع «بيع زبالتك»، الذي تبناه المحافظ م.عاطف عبدالحميد لتقليل معدلات ونسب القمامة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات لتوفير فرص عمل للشباب بالمناطق الشعبية داخل كل حي، وتوفير مصدر رزق دائم وثابت للأسر غير القادرة.

وبدا امس السبت تطبيق التجربة في حي مصر الجديدة، عبر افتتاح أكشاك شراء القمامة، من خلال منفذين أحدهما بميدان ابن سندر والآخر بشارع أسوان، على أن يتم تسيير 4 سيارات في حي النزهة ومصر الجديدة بواقع سيارتين في كل حي لشراء القمامة.

وتقوم فكرة مشروع بيع القمامة بأحياء القاهرة على إنشاء مجموعة من الأكشاك بأماكن محددة بالأحياء، يتم اختيارها بالتنسيق بين رؤساء الأحياء، وبين مسؤولي هيئة نظافة وتجميل القاهرة - رؤساء أفرع الهيئة بالأحياء - ويتم تعليق قائمة بأسعار أنواع القمامة التي يتقدم المواطن لبيعها بدلا من إلقائها بالشارع، ويتم تقسيم قائمة القمامة إلى أنواع مختلفة كالحديد والبلاستيك والورق وغيرها، ويتم تحديد سعر لكل نوع من هذه الأنواع ويتم بيعها بالكيلو.

وأكد المحافظ م.عاطف عبدالحميد، أن هذه الفكرة ستقلل من الاعتماد على نظام الجمع المنزلي والتجاري المعتاد للقمامة، الذي يعتمد على مرور متعهدي القمامة على المنازل لجمعها، مشيرا إلى أن الفكرة ستكون عبارة عن إنشاء أكشاك أو منافذ بكل حي، لإشراك المواطنين في التخلص من القمامة بطريقة سليمة، وعمل قوائم بأسعار أنواع القمامة (بلاستيك، حديد، ورق، وغيره..) ليتمكن المواطن من فصلها بنفسه وبيعها.