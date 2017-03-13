القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، مع وزير التجارة والصناعة، م.طارق قابيل حيث تم بحث التنسيق للعمل على تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر لتكون من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار.

وأكدت نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أنه يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار، ورفع كفاءة صالة التأسيس، لتتماشى مع خطة ميكنة الخدمات الجديدة، بهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، ومشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية للعمل كفريق واحد من أجل التسهيل على المستثمرين.

وفي سياق متصل، عقدت نصر لقاء مع وزير الصحة، د.أحمد عماد الدين بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حيث بحث الجانبان توفير الدعم لتطوير 20 وحدة رعاية صحية أساسية لتقديم خدمات متميزة في المحافظات الأكثر احتياجا، مثل تقديم خدمات للنساء والولادة تخدم المرأة والطفل، وفق خطة عمل وبرنامج زمني بالتنسيق مع البنك الدولي.