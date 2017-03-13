القاهرة - خديجة حمودة

تأكيدا على عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظرائها مع الدول العربية الشقيقة وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، غادرت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية إلى دولتي البحرين الشقيقة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في فعاليات التدريبات المشتركة «حمد - 2» و«زايد - 2»، والتي تستمر لعدة أيام، بمشاركة قوات التدخل السريع والوحدات الخاصة وعناصر الدعم، وتشتمل التدريبات المشتركة على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية ونقل وتبادل الخبرات والتدريب على إدارة أعمال القتال البحري والجوي بين القوات المشاركة في كل التخصصات.

وقد حرصت القوات المشاركة على الإعداد والتخطيط الجيد للأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، وصقل المهارات والتكتيكات للقوات المشاركة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين هيئات القيادة لتخطيط وإدارة العمليات وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.