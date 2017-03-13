القاهرة - هالة عمران

ناقش رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل مع وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف خطة العمل الجديدة في المحافظات، على أن يكون اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل مخصصا لمتابعة خطة العمل بكل محافظة.

وأوضح إسماعيل في تصريحات أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018 جار العمل عليها، حيث سيكون حجمها نحو 1.1 تريليون جنيه، وأنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه.

وتعليقا على ارتفاع الأسعار، قال إسماعيل إن الأوضاع حاليا أفضل بكثير، ومتوقعا استقرار الأسعار قريبا.

وحول نصيب المواد البترولية بالموازنة العامة الجديدة، قال إن الموازنة العامة سيكون بها تحسبا لإنتاج جديد محلي من المواد البترولية، يساعدنا في خفض واردات الغاز، وموضحا أن هناك جهات عالمية محددة تضع الرؤية العالمية للخام من المواد البترولية.