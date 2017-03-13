ياسر عاطف: نتخذ إجراءات ضد أي شركة عقارية مصرية يثبت أنها خالفت العقود

هويدا عصام: تصديق الشهادات لا يستغرق أكثر من ساعة وتسليمها في اليوم نفسه

ممثل «القوى العاملة»: الربط الإلكتروني بين مصر والكويت أبريل المقبل

أسامة أبوالسعود

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير خالد يسري رزق امس مع عدد من المسؤولين الكويتيين في عدة وزارات منها «الخارجية» و«القوى العاملة» لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالمصريين المقيمين بالكويت، وذلك على هامش زيارته الحالية للكويت على رأس وفد قنصلي يضم ممثلين من عدة وزارات لمتابعة شؤون الجالية المصرية بالكويت.

وأعرب السفير خالد رزق، في تصريحات على هامش لقائه مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت مساء اول من امس بمقر القنصلية المصرية، عن سعادته بوجوده مع أبناء الجالية في الكويت واستماعه لما طرحوه من مشكلات وآراء ومقترحات، لافتا الى أن معظم ما جاء باللقاء كان على علم به من خلال تواصله الدائم مع السفارة والقنصلية المصرية بالكويت.

واكد ان جميع الموضوعات التي أثيرت خلال اللقاء ستحظى باهتمام بالغ وسيتم بحثها بشكل دقيق، مشيرا الى ان بعض الموضوعات ستطرح مع المسؤولين الكويتيين خلال لقائه بهم والموضوعات الاخرى سيتم بحثها مع الجهات المعنية في مصر ومحاولة تذليل العقبات فيما يخص القوى العاملة والتعليم والإسكان وإصدار الوثائق.

واوضح مساعد وزير الخارجية أن هناك تنسيقا دائما بين مصر والكويت فيما يخص الجالية المصرية سواء من خلال بعثتنا في السفارة والقنصلية مع الخارجية الكويتية او ما بين وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في مصر وهو مستمر لعرض المشكلات ومحاولة ايجاد حلول في اطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدولتين.

واشار السفير خالد رزق الى ان جولة الوفد القنصلي تشمل ثلاث دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات، لافتا الى أن الوفد سيزور بعثتي مصر في كل من السعودية في الرياض وجدة وايضا في الامارات في دبي وابوظبي مدة كاملة لمدة ثلاث ايام.

وفيما يخص ايفاد لجنة للرقم القومي من مصلحة الاحوال المدنية المصرية للكويت لاستخراج الرقم القومي لابناء الجالية المصرية، قال مساعد الوزير ان هناك تنسيقا لإيفاد هذه اللجان للجاليات المصرية في مختلف دول العالم، لافتا الى وصول لجنة الى الكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جهته، رحب السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف بالوفد الزائر، مؤكدا ان الدولة المصرية تولي كل رعاية واهتمام بأبناء مصر في الخارج.

وردا على مشكلة طرحتها إحدى الحاضرات عن ضوابط مشاركة الشركات العقارية المصرية في المعارض الكويتية وآلية التعامل في حال تعرض المشتري لعملية نصب او مخالفة لنص العقود الموقعة مع الشركة، قال السفير ياسر عاطف «نتخذ إجراءات ضد أي شركة عقارية مصرية يثبت انها خالفت العقود ونبلغ السلطات في مصر وخاصة الهيئة المصرية للمعارض لعدم مشاركتها في الكويت مرة اخرى».

وحمل السفير المواطن المصري المسؤولية ايضا في حال التعاقد دون رؤية المشروع على ارض الواقع والتراخيص الممنوحة له وغيرها من الأمور التي تحقق الطمأنينة بالنسبة له.

من جهتها، رحب القنصل العام السفيرة هويدا عصام بالوفد القنصلي وردت على مقترح لاحد الحضور بتقسيم العمل على فترتين نظرا لتأخر وقت التصديقات بالقول» موضوع تقسيم الدوام مقترح غير ممكن نظرا حاليا، اما بالنسبة لتصديق الشهادات فهو أمر لا يستغرق اكثر من ساعة ويتم تسليمها في نفس اليوم بخلاف القنصليات الاخرى التي تصدق الشهادات خلال 48 ساعة.

وردا على اسئلة عدد من الحضور عن موضوع عقود العمل والاشادة بجهود المستشار جمال السيد، اعلن ممثل وزارة القوى العاملة مدحت الغرباوي انه سيتم الربط الالكتروني بين مصر والكويت خلال ابريل المقبل للقضاء على تجارة الاقامات او أي اخلال بحقوق العمالة.

تطبيق المسار

بعد مطالبة عدد من الحضور بوجود مدرسة مصرية في الكويت، اكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم الهام احمد ابراهيم ان انشاء مدرسة مصرية هو مطلب دائم، لافتة الى انه في حال لم يتم تحقيقه فهناك نظام آخر اخذت به المملكة العربية السعودية وهو نظام «المسار»، حيث تم تطبيق نظام المسار بالمدارس السعودية لتعليم المصريين وفق المنهج المصري وتحت ادارة وزارة التعليم بالمملكة وبفصول داخل المدارس السعودية.

من جهته، اعلن ممثل وزارة الاسكان في اللقاء ان الوزارة طرحت وحدات اسكان منخفض التكاليف للمصريين في الخارج بمتوسط سعر بين 150 و200 الف جنيه فقط ليستطيع المصري في الخارج الحصول على وحدته السكنية التي تتناسب مع دخله.

وأعلن أن جميع الشروط سيتم وضعها على الموقع الالكتروني الخاص بـ «بيت الوطن» خلال شهر من الآن.

أهم مطالب المصريين في الكويت

رصدت «الأنباء» أهم مطالب المصريين التي تم طرحها خلال اللقاء والتي جاءت كالتالي:

1- نقل موقع القنصلية لموقع بديل وإعادة بناء القنصلية والسفارة وتخصيص صالات كبيرة لإنجاز المعاملات.

2 - زيادة عدد القناصل وتخفيف الضغط الكبير والمعاناة التي يتعرض لها القناصل في الكويت نتيجة لزيادة عدد المعاملات اليومية.

3 - تفعيل قرار نقل جثامين المتوفين الى مطار سوهاج وإنهاء معاناة أبناء محافظات الصعيد في هذا الإطار.

4 - الإفراج الجمركي لسيارة وأغراض المصري المقيم في الخارج حال عودته بشكل نهائي إلى مصر.

5 - تعامل الدولة بحزم مع الشركات العقارية المشاركة في معارض كويتية والتي تخالف عقود الشراء ولا تلتزم بمواعيد التسليم.

6 - فتح فرع لجامعة القاهرة بالكويت لما لها من سمعة دولية مشهودة وتوفير سفر الأبناء للدراسة في مصر وهو ما يحمل الكثير من المشقة عليهم وعلى ذويهم وتكون مصروفات الدراسة بالدولار وتوفير العديد من التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل.

7 - إعادة انتخاب مجلس الجالية وتوفير آلية واضحة لنقل جثامين المتوفين وإعالة أسرهم لحين استقرار أوضاعهم.

8 - تغيير آلية تنسيق الثانوية العامة المجحفة بحق أبناء المصريين في الخارج والعودة الى النسبة الثابتة وتوفير مقاعد في كليات القمة لأبناء المصريين في الكويت خاصة ان الـ 50 الأوائل على الكويت في العلمي والأدبي غالبيتهم من أبناء الجالية المصرية وهم مصدر فخر لذويهم ولوطنهم في الخارج.

9 - تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران «الناقل الرسمي» الى أسوان ومختلف مطارات الصعيد.

10 - تحفيز أبناء الجالية المصرية في الكويت لتحويل مدخراتهم الى مصر للمشاركة في بناء الوطن عبر مساهماتهم في مشروعات التنمية الكبرى كمشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان او مشروعات الاستثمار المختلفة كمحور قناة السويس وغيرها.

إشادة بجهود القنصل العام والقنصلية

رغم طلب العديد من الحضور ضرورة البحث عن موقع بديل للقنصلية، الا انهم اجمعوا على الاشادة بدور السفيرة هويدا عصام عبدالرحمن لوجودها في خدمة ابناء الجالية وتواصلها المباشر والشخصي مع أي مواطن يتعرض لمشكلة وفتح ابوابها على مدار ساعات العمل امام الجميع للقائها دون أي مواعيد مسبقة.

كما اشاد الحضور بجهود كل من القناصل محمد عرفة وعبداللطيف شعير واحمد السيد ومحمود نزار وطارق المليجي وجميع العاملين بالقنصلية، مؤكدين انهم يتحملون العمل في ظروف قاسية نظرا لصغر حجم القنصلية وزيادة أعداد المعاملات يوميا وهو ما يمثل عبئا اضافيا عليهم ومع ذلك يقدمون كل التسهيلات الممكنة لانجاز معاملات المراجعين.