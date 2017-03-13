القاهرة - مجدي عبدالرحمن

شهد مجلس النواب حالة من المزاد على سن تقاعد القضاة حيث تركزت المواجهة بين النائب مصطفى بكري صاحب مشروع قانون رفع سن التقاعد الى 72 عاما وأمين سر اللجنة التشريعية ايهاب الخولي الذي قدم مشروع قانون بخفض سن القضاة إلى 68 عاما فقط مع النزول تدريجيا إلى 62 عاما خلال 3 سنوات.

من جهه اخرى، وجه المستثمرون في المناطق الحرة نداء استغاثه عاجلا يطالبون بعودة العمل بنظام المناطق الحرة في مشروع قانون الاستثمار الجديد حيث سارعت جمعية مستثمري المناطق الحرة إلى تقديم تقرير عاجل لكل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ووزارتي المالية والصناعة والبرلمان للمطالبة بعودة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى بعد إلغاء العمل بها في 2015 كما سجلت العديد من جمعيات المستثمرين اعتراضها على إلغاء المناطق الحرة بمشروع قانون الاستثمار الجديد وتحديد شروط لمشروعاتها القائمة.