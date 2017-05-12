يهدف إلى التعريف بالبرامج الجامعية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وطرق الالتحاق بها

أسامة أبوالسعود

يفتتح سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير ياسر عاطف ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري، غدا السبت الموافق 13 مايو 2017 تحت شعار التعليم العالي المصري «بيئة آمنة ومستقبل واعد» والمقام تحت رعاية وزير التعليم العالي المصري د.خالد عبدالغفار.

ويستضيف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم المصرية عددا من الجامعات منها جامعة حلوان، وجامعة اسوان، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة المستقبل، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة حورس، وجامعة بدر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا، واكاديمية أخبار اليوم، وقطاع شؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرامج الجامعية المتميزة والجديدة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وطرق الالتحاق بالبرامج المختلفة لمرحلتي التعليم الجامعي وما بعد الجامعي «ماجستير ودكتوراه».

كما يعرف الملتقى بالبيئة الاجتماعية الملائمة والآمنة التي يتمتع بها الدارسون في مصر لإيضاح واقع الصور الحقيقية للجامعات المصرية سواء لأبناء الكويت، أو أبناء المصريين العاملين بالكويت، وإعطاء صورة حقيقية عما وصلت اليه تلك الجامعات والتخصصات الموجودة بها والتي يرغب الالتحاق بها أي من أبنائنا الطلاب.

كما يسعى الملتقى الى شرح سبل التقدم والتواصل مع الهيئات المختلفة بوزارة التعليم العالي المصرية لتقديم أفضل السبل للتواصل الدائم، وسيحضر الملتقى عددا من قيادات الجامعات المصرية المختلفة وعلى رأسهم د.هويدا إسماعيل رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية.

ويفتتح المعرض بمقر المكتب الثقافي المصري بالجابرية قطعة 8 شارع 110 فيلا 13 بجوار مستشفى هادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح السبت ويستمر يومي السبت والأحد من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.