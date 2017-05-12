اختار مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الديبلوماسي السابق والكاتب مصطفى الفقي مديرا للمكتبة التي شكلت منارة ثقافية في العالم القديم وأعادت مصر إحياءها مطلع الألفية الثانية.
وقالت مكتبة الإسكندرية في نشرتها الصحفية امس: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق على اختيار الفقي للمنصب.
ويتولى الفقي المنصب خلفا لإسماعيل سراج الدين الذي عمل مديرا للمكتبة منذ افتتاحها في أكتوبر 2002.
ولد الفقي في 1944 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966 ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977 والتحق بالسلك الديبلوماسي.