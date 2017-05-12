إعداد: ناهد إمام
أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للمصريين بالخارج على دعمهم لصالح مؤسسة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، وذلك للمساهمة في عمليات الإنشاءات والتطوير بالمستشفى.
وقالت مكرم: إن المؤسسة تلقت تبرعا من مصريين بالخارج رفضوا إعلان أسمائهم، مؤكدة أن الوطن مليء بنماذج ايجابية، تتنافس في العطاء في الداخل والخارج، لتنمية مجتمعاتهم، والمساهمة في التنمية المستدامة لمصر 2030. من جانبهم، طلب المتبرعون تخصيص مساهمتهم في عمليات تجهيز المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان ضمن مجهودات الوزارة لمد جسور التواصل بين المصريين بالخارج وبين المجتمع، للنهوض بالقطاعات الأساسية وسد احتياجاتها. وقامت وزيرة الهجرة بزيارات سابقة لمستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر لعلاج السرطان بالمجان، ودعت لتقديم الدعم للمستشفى من خلال المؤتمر الطبي في مجال الأورام المقام برعاية الوزارة.