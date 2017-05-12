إعداد: ناهد إمام

أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للمصريين ‏بالخارج على دعمهم لصالح مؤسسة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، ‏وذلك للمساهمة في عمليات الإنشاءات والتطوير بالمستشفى‎.‎

وقالت مكرم: إن المؤسسة تلقت تبرعا من مصريين بالخارج رفضوا إعلان أسمائهم، مؤكدة أن الوطن مليء بنماذج ايجابية، تتنافس في العطاء في ‏الداخل والخارج، لتنمية مجتمعاتهم، والمساهمة في التنمية المستدامة لمصر 2030.‏ ‎من جانبهم، طلب المتبرعون تخصيص مساهمتهم في عمليات تجهيز المرحلة الثانية من مستشفى شفاء ‏الأورمان ضمن مجهودات الوزارة لمد جسور التواصل بين المصريين بالخارج وبين المجتمع، ‏للنهوض بالقطاعات الأساسية وسد احتياجاتها.‏ وقامت وزيرة الهجرة بزيارات سابقة لمستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر لعلاج ‏السرطان بالمجان، ودعت لتقديم الدعم للمستشفى من خلال المؤتمر الطبي في مجال الأورام المقام برعاية ‏الوزارة.‏